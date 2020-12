France: petite hausse des créations d'entreprises en novembre

Les créations d'entreprises sont légèrement reparties à la hausse en novembre (+0,9%), tirées par les activités de construction et les micro-entreprises, après une petite baisse en octobre, a rapporté l'Insee mercredi.

Au total, 84.295 entreprises ont été créées au mois de novembre en France, dont 25,3% de sociétés et 74,7% d'entreprises individuelles, précise dans un communiqué l'Institut national de la statistique.

En octobre, les créations d'entreprises avaient reculé de 0,2%, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.

En novembre, "les hausses les plus fortes concernent les activités de construction (+16,5%, particulièrement pour les travaux d'installation électrique dans tous locaux) et les activités d'information et de communication (+7,6%)", détaille le communiqué.

Sur les trois derniers mois (septembre à novembre), le nombre cumulé d'entreprises est lui "en nette hausse" par rapport aux mêmes mois de l'année 2019 (+19%), grâce au secteur "transports et entreposage" et notamment en son sein aux activités de poste et de courrier (+14.700 créations sur les trois derniers mois).

Cet essor reflète notamment le développement des services de livraison à domicile, observe l'Insee.

Le nombre de créations au cours des 12 derniers mois est en hausse de 4,5%, avec une baisse de 3,2% des créations de sociétés et une hausse de 7,4% du nombre de nouvelles entreprises individuelles.