France: onde de choc après le passage à tabac d'un homme noir, 4 policiers en garde à vue

Le président français Emmanuel Macron le 24 novembre 2020 lors d'une adresse télévisée ( AFP / THOMAS COEX )

Quatre policiers ont été placés vendredi en garde à vue après le violent passage à tabac d'un homme noir à Paris, une affaire qui a "choqué" le président Emmanuel Macron, et relancé le débat récurrent en France sur le racisme et les violences policières.

Le président français Emmanuel Macron a dénoncé dans la soirée une "agression inacceptable" et des "images qui nous font honte" et demandé au gouvernement de "lui faire rapidement des propositions" pour "lutter plus efficacement contre toutes les discriminations".

Une manifestation contre une proposition de loi controversée visant à restreindre le droit à filmer des policiers en opération, qui avait été interdite par la préfecture de police, pourra bien se tenir samedi à Paris après une décision en référé d'un tribunal administratif.

Les quatre fonctionnaires, suspendus jeudi, ont été placés en début d'après-midi en garde à vue dans les locaux de l'IGPN (Inspection générale de la police nationale).

Ils sont visés par une enquête pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique", "faux en écriture publique" et pour des faits de "racisme", a indiqué une source judiciaire à l'AFP.

Dès jeudi, la victime, Michel Zecler, un producteur de musique, a raconté à la presse que les policiers l'avaient insulté et traité de "sale nègre" à plusieurs reprises en le rouant de coups.

La vidéo du passage à tabac, diffusée dès jeudi sur les réseaux sociaux et largement partagée (plus de 14 millions de vues), a déclenché une onde de choc jusqu'au sommet de l'Etat, en passant par des grands noms du sport comme les footballeurs Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, et de la musique comme les chanteurs Benjamin Biolay ou Aya Nakamura.

M. Macron a été "très choqué" par les images montrant Michel Zecler, 41 ans, roué de coups dans l'entrée de son studio de musique à Paris.

Selon des images vidéos, les policiers l'ont fait sortir et ont continué de le frapper dans la rue avant de l'emmener au poste de police.

Photo extraite d'une vidéo montrant le producteur de musique Michel Zecler après son dépôt de plainte à l'IGPN contre des policiers qui l'ont passé à tabac, le 26 novembre 2020 à Paris ( AFP / Aurore MESENGE )

"La nausée", titrait le quotidien de gauche Libération, sur une photo du visage ensanglanté du producteur. "Violences policières: l'exécutif mis en cause", affichait le journal Le Monde en Une.

Gerald Darmanin, le clivant ministre de l'Intérieur, incarnation d'une stratégie sécuritaire, a été reçu jeudi soir par M. Macron qui lui a demandé des sanctions très claires contre les policiers.

Peu après, le ministre a annoncé qu'il demandait la révocation des quatre policiers (le quatrième, arrivé en renfort, est accusé d'avoir jeté une grenade lacrymogène dans le studio), et les a accusés d'avoir "sali l'uniforme de la République".

- Violences, racisme et vidéos -

Cette affaire relance les interrogations sur un racisme et une violence "structurels" au sein de la police française, catégoriquement démentis par les autorités, mais alimentées par une série d'affaires ces dernières années.

"La police française a un problème structurel de violence", a déclaré à l'AFP le sociologue Fabien Jobard, affirmant ne connaître "aucun pays d'Europe occidentale qui connaisse une telle ampleur du problème policier".

Manifestation contre la loi de "sécurité globale", le 26 novembre 2020 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Ce passage à tabac intervient quelques jours après le démantèlement brutal lundi d'un camp de migrants installés en plein centre de Paris lors d'une action médiatique des associations leur venant en aide.

Les images de cette évacuation, filmée par des journalistes et des militants, ont choqué et donné lieu à un rapport de l'IGPN, qui a dénoncé "un usage disproportionné de la force" de la part d'un commissaire ayant fait un croche-pied à un migrant.

Ces affaires, révélées par des images diffusées sur internet, surviennent en pleine polémique sur une proposition de loi visant à restreindre le droit à filmer des policiers en opération.

Cette loi est dénoncée par les journalistes et défenseurs des droits comme une atteinte à la liberté d'informer, et a donné lieu depuis deux semaines à des manifestations qui ont souvent dégénéré.

Gérald Darmanin sur France 2 le 26 novembre 2020 ( AFP / THOMAS COEX )

Le texte, adopté mardi par l'Assemblée nationale et qui doit être encore examiné par le Sénat, a cristallisé passions et antagonismes.

Plébiscité par les syndicats policiers, soutenu par la droite et l'extrême droite, son article 24 réprime d'un an de prison et 45.000 euros d'amende la diffusion de "l'image du visage ou tout autre élément d'identification" de membres des forces de l'ordre en intervention, quand elle porte "atteinte" à leur "intégrité physique ou psychique".

La gauche et les défenseurs des libertés publiques y voient "une atteinte disproportionnée" à la liberté d'informer et le signe d'une dérive autoritaire de la présidence Macron.

Pour calmer cette colère, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la création d'une "commission indépendante chargée de proposer une nouvelle écriture" de l'article 24.

Mais des parlementaires criant à l'ingérence, ses services ont précisé vendredi que la commission se bornerait à formuler des "propositions" pour "concilier le respect absolu du droit à l'information et la protection des forces de sécurité, indispensables dans une société démocratique".

