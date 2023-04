France: nouvelle hausse des créations d'entreprises en mars, selon l'Insee

Le nombre d'entreprises créées en France a progressé de 1,2% en mars après avoir déjà augmenté de 2% en février, selon les données publiées mardi par l'Insee.

Les créations d'entreprises poursuivent ainsi leur bonne dynamique pour le deuxième mois d'affilée avec quelque 87.405 entreprises créées en mars, contre 86.665 en février.

On remarque une hausse en particulier dans les secteurs de soutien aux entreprises (+2,6% après +2,4%) et de l'industrie (+8,5% après +18,5%), rapporte l'Institut national de la statistique.

En revanche, elles baissent de nouveau dans les transports et l'entreposage (-6,2% après -2,8% en février) - qui avaient bénéficié d'une dynamique positive pendant la crise sanitaire - et se replient aussi dans l'information et la communication (-4,2% après +3,8% en février).

Comparées au premier trimestre de l'année dernière, les créations d'entreprises tous secteurs confondus sont en baisse (-0,4%), notamment en raison des secteurs de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale, où l'Insee recense 4.000 créations en moins, soit une contribution de -1,4 point.

Ces secteurs connaissent cependant une hausse au mois de mars par rapport à celui de février (+2,9% après -3,9%).

A noter aussi sur ce premier trimestre 2023, la hausse des immatriculations de micro-entreprises, qui représentent 63,1% des entreprises créées sur cette période, contre 60,6% (+2,5%) entre avril 2021 et mars 2022 et 61,4% (+1,7%) entre avril 2022 et mars 2023.

Les données publiées doivent néanmoins "être "interprétées avec une grande prudence", souligne l'Insee.

Cette instabilité s'explique par la mise en place au 1er janvier 2023 d'un guichet unique des formalités d'entreprises (création, cessation d'activité, modification des statuts), qui a connu de nombreuses difficultés.

"Ce changement important fragilise temporairement le suivi mensuel des créations d'entreprises", explique l'Institut national de la statistique et des études économiques dans le communiqué publié mardi.

Le guichet unique, qui a remplacé six réseaux de centres de formalités des entreprises, devrait être pleinement opérationnel d'ici fin juin.