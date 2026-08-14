France-Nouveau feu de forêt dans les Landes, déjà 1.100 hectares brûlés

Un nouveau feu de forêt fait rage vendredi dans le département des Landes, avec déjà 1.100 hectares brûlés selon le préfet, 525 personnes évacuées et un maximum de 500 pompiers mobilisés, dernier épisode en date d'une série noire en France, qui subit sa cinquième canicule depuis mai.

"Donc cela fait 1.100 hectares brûlés à cette heure. On est montés assez fort en capacités côté sapeurs-pompiers, à 500 pompiers qui luttent actuellement pied à pied (...)", a dit aux journalistes Gilles Clavreul, le préfet des Landes, en début de matinée.

"Une cinquantaine de gendarmes (...) ont fait les opérations d'évacuation qui se sont déroulées jusqu'à une heure du matin environ, 525 personnes évacuées", a-t-il ajouté.

"La situation est défavorable", a poursuivi le préfet, soulignant que six moyens aériens avaient été mobilisés.

Le feu s'est déclaré jeudi sur la commune de Luglon, située à trentaine de kilomètres au nord-ouest de Mont-de-Marsan.

Ce nouveau feu dans le département intervient moins d'un mois après celui de Biscarosse, qui avait brûlé plus de 3.500 hectares et entraîné l'évacuation de 30.000 personnes fin juillet.

Le plus violent incendie, à ce stade, de l'été, est intervenu non loin de là, au nord du bassin d'Arcachon, en Gironde, avec 42.000 hectares brûlés et 220.000 personnes évacuées.

Quatre pompiers sont morts en mission dans l'Hexagone et plus de 120.000 hectares - un record - ont été parcourus par les flammes en France depuis le début de la saison.

(Reportage Stéphanie Lecocq, rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par Jean-Stéphane Brosse)