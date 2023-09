France: nouveau bond des créations d'entreprises en août (+4,2%)

Les créations d'entreprises en France ont bondi de 4,2% en août par rapport à juillet, tirées par les micro-entreprises, a indiqué l'Insee vendredi.

Le nombre de nouvelles immatriculations a atteint 94.683 le mois dernier dont 61.810 micro-entreprises (+5,6%) et 32.873 entreprises classiques (+1,7%), a précisé l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Ces créations, corrigées des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables, ont progressé de 10,6% dans le secteur du commerce et de la réparation d'automobiles ou de 8,8% dans l'information et la communication. Elles se replient cependant dans deux secteurs, les activités immobilières (-3%) et l'enseignement, santé, action sociale (-1,3%).

Sur trois mois (juin à août), les créations d'entreprises en données brutes ont augmenté de 3,2% par rapport aux mêmes mois de 2022, là encore tirées par les micro-entreprises (+9,7%). En revanche les créations de sociétés (-6,2%) et d'entreprises individuelles classiques (-6,1%) baissent de façon marquée sur la période.

Sur un an, le nombre d'entreprises créées augmente d'1,7%.

En juillet, les nouvelles immatriculations avaient augmenté de 4,7% sur un mois (révisé en hausse de 0,3 point), après +2,5% en juin.

L'Insee a cependant une nouvelle fois mis en garde vendredi contre la fragilité des données sur les créations d'entreprises recueillies depuis le début de l'année en raison de la mise en place par le gouvernement du guichet unique des formalités d'entreprises, appelant à considérer les évolutions "avec une grande prudence".