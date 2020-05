France: Moody's s'attend à des pertes de 5 milliards pour les collectivités locales

Les collectivités locales françaises subiraient cette année des pertes de recettes de plus de 5 milliards d'euros et un nouveau confinement pourrait avoir des conséquences "plus sévères", a estimé mardi l'agence de notation Moody's.

"Dans notre scénario central, l'économie française se redresserait graduellement durant la seconde moitié de l'année mais le produit intérieur brut (PIB) resterait, en 2021, inférieur à son niveau pré-coronavirus", a indiqué Matthieu Collette, vice-président et analyste de Moody's, cité dans un communiqué.

"Dans ce scénario, les collectivités locales françaises subiraient des pertes de recettes de plus de 5 milliards d'euros en 2020 compte tenu du recul de l'activité économique, affectant leur performance opérationnelle", a-t-il ajouté.

Les estimations de l'agence de notation sont proches de celles du gouvernement. Selon des estimations provisoires, le ministère des Comptes publics table en effet sur des pertes de l'ordre de 4,5 milliards cette année et de 1,5 milliard l'an prochain.

Mais Moody's prévient que si la France devait avoir recours à nouveau à une période de confinement pour lutter contre un retour du coronavirus, les collectivités locales seraient plus sévèrement touchées.

"Un nouvel épisode de confinement pourrait avoir des effets plus sévères sur leur qualité de crédit", prévient M. Collette.

