France-Moldavie : Mbappé, une soirée de retrouvailles frustrantes

Kylian Mbappé, 20 ans, champion du monde, finaliste du Ballon d'or, n'a pas été biberonné à la frustration. Alors lorsqu'il a été sevré de Bleus depuis cinq mois pour cause de blessure comme on est privé de dessert, le Parisien a quelque peu piaffé avant d'affronter la Moldavie. Logique pour un attaquant qui avait auparavant participé à 32 des 33 matchs tricolores qui ont suivi sa première sélection en mars 2017. Ses coéquipiers ont décrit cette semaine un « Kyky » ravi de retrouver la forêt de Rambouillet et le cocon de Clairefontaine.Sur le terrain, la soirée a prolongé cette impression avec un bilan mitigé. Chaussettes relevées au-dessus du genou, short baissé au maximum, le numéro 10 des Bleus semblait pressé d'en découdre, au point de hâter ses coéquipiers pour la photo officielle. En première période, cet empressement s'est transformé en hyperactivité et en recherche du coup gagnant permanent. La traduction, aussi, de la confiance d'un génie dans la forme de sa vie avec le PSG : 7 buts et 2 passes décisives en cinq matchs, avant de manquer le déplacement à Brest par précaution pour une cuisse douloureuse. On peut se demander si cette cuisse gauche qui a haché son début de saison n'instille pas un doute dans l'esprit de Mbappé, qui a parfois laissé glisser sa main derrière ses ischios.Une demi-année qui risque de le laisser sur sa faimLa cote de popularité du gamin de Bondy, à 13 km du stade de France, va bien, elle. Les rushs, les gris-gris ou un sombrero ont arraché les plus solides clameurs du public dyonisien. Mais sans les automatismes du PSG, la recherche immédiate du KO s'est traduite par des occasions, du déchet, et une pointe de présomption, parfois. Côté pile, on retiendra ce duel en angle fermé, perdu (6e) ou un cassage de reins sur Platica, suivi d'un excellent centre au cordeau pour Giroud, un peu court (26e). Côté face, des transmissions trop verticales, ou une talonnade ...