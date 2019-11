France-Moldavie : les notes des Bleus

Face à une valeureuse équipe de Moldavie, les Bleus ont peiné à faire la différence pour prendre la tête de leur groupe de qualification à l'Euro 2020. La bourde Lenglet et le placement approximatif de Mandanda sur le but adverse ont mis l'équipe de France en difficulté, avant que Varane n'égalise et que Giroud n'inscrive un pénalty obtenu par Lucas digne. LIRE AUSSI > Euro 2020 : le mode d'emploi de la compétitionMandanda : 4,5. Surpris par l'intervention ratée de Lenglet où il ne semble pas lui parler, il ne sort pas et reste statique face à Rata (0-1, 8e). Jamais sollicité ensuite.Pavard : 5,5. Acclamé par le Stade de France à chaque fois qu'il se trouvait en position de tirer, le Munichois s'y est essayé plusieurs fois, notamment sur une demi-volée qui file au ras du poteau (9e). Solide dans les duels, il s'est éteint au fur et à mesure.Varane : 6. Il s'est comporté en patron, coupant avec autorité les rares ballons qui passaient dans son secteur. Il profite du ballon relâché par Koselev sur une charge de Giroud pour égaliser de près de la tête (1-1, 35e).Lenglet : 3. Une erreur colossale sur un long centre qu'il veut prolonger deux fois de la tête vers Mandanda. Sans succès. Rata le surprend alors pour ouvrir le score du droit (0-1, 8e). Une entame catastrophique qui l'a plombé tout au long d'un match où il n'a plus pris aucun risque.Digne : 6,5. Il n'a pas eu à se forcer pour museler Ginsari ou Platica et en a profité pour multiplier les montées dans son couloir. Très précis dans ses centres (5e, 12e, 29e, 80e), il provoque le pénalty après un bon une-deux avec Mbappé (78e).Tolisso : 5. L'ancien Lyonnais a touché beaucoup de ballons mais a eu du mal à imposer son rythme. Plus précis en seconde période notamment dans son jeu long.Kanté : 5,5. Pour son premier match en Bleu depuis huit mois, il a vite repris ses marques. Il a gratté beaucoup de ballons et s'est même montré ...