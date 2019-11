France-Moldavie : «Il ne faut pas se projeter plus loin que ce match», prévient Deschamps

À 24 heures d'affronter la Moldavie au stade de France, Didier Deschamps s'est montré volontaire. Après le match nul contre la Turquie, ses Bleus ont l'occasion d'assurer leur qualification pour l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet). Ce sera sans Tanguy Ndombele qui ne peut participer à l'entraînement collectif ce mercredi au Stade de France.L'équipe de France aborde-t-elle cette rencontre avec prudence ?DIDIER DESCHAMPS. Oui mais prudence ne signifie pas crainte. Il s'agit d'être vigilant. La réalité est qu'on n'est pas qualifié. On a tout pour atteindre l'objectif. Il faut être réaliste et pragmatique. Il ne faut pas penser avoir quelque chose avant que cela arrive Il n'y a pas de piège. Le seul truc c'est qu'il ne faut pas se projeter plus loin que ce match.Aurez-vous un œil sur Turquie - Islande à 18 heures qui peut vous permettre de vous qualifier avant même le coup d'envoi de votre match ?Je ne le suivrai pas. Il y a une possibilité qu'on soit qualifié avant le match mais cela ne changera pas l'objectif qui sera de gagner contre la Moldavie.Tolisso a profité depuis plusieurs matchs des absences de Pogba, Kanté ou Matuidi. Est-ce la solution la plus fiable au milieu ?Au regard des absences de Paul (Pogba) et N'Golo (Kanté), la réponse est oui car je l'ai beaucoup utilisé. Il est avec nous depuis longtemps. Il a un profil intéressant, au-delà de la récupération, par sa qualité technique et sa facilité à changer le jeu par la passe longue. Je préférais avoir tout le monde mais au milieu, on a souvent été touchés. Mais cela permet à d'autres joueurs d'avoir du temps de jeu. Et l'expérience des trois dernières compétitions montre l'importance d'avoir des plans B, C ou D. Quand on fait des changements qui ne nuisent pas au rendement de l'équipe, c'est positif. Et Coco (Tolisso) en a tiré bénéfice.Qu'apporte le retour de N'Golo Kanté ?Il amène de l'intensité, sa ...