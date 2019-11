France-Moldavie : Clément Lenglet, premier accroc en Bleu

Clément Lenglet est sûrement le joueur de l'équipe de France qui a le moins savouré ce succès (2-1) aux dépens de la Moldavie et la qualification pour l'Euro 2020. Après cinq sélections sans fausse note, le défenseur central de 24 ans a, en effet connu, un premier accroc avec le maillot tricolore. Le joueur du FC Barcelone a été clairement fautif sur l'ouverture du score moldave.Sur un long ballon en profondeur, l'ancien Nancéien manque par deux fois sa remise de la tête pour Mandanda. L'attaquant moldave Rata, tel un renard des surfaces, en profite alors pour tromper le gardien de Marseille (9e). Groggy par cette erreur technique, Lenglet perd ensuite un duel au centre du terrain devant... Rata, avant un deuxième acte plus tranquille où il n'a eu que de très rares interventions à faire défensivement.Installé à son poste avec une certaine avance sur la concurrence, Clément Lenglet a très clairement grillé un joker ce jeudi soir dans l'optique de se retrouver aux côtés de Raphaël Varane pour l'Euro 2020. Le natif de Beauvais avait pourtant profité des multiples pépins physiques de son coéquipier au Barça et champion du monde Samuel Umtiti pour démarrer en sélection le 11 juin dernier en Andorre (0-4) puis ne plus quitter son poste lors des quatre matchs suivants.Désormais sous surveillanceIl s'était montré particulièrement solide en Islande (victoire 1-0) puis contre la Turquie (1-1) au Stade de France, son meilleur match en Bleu. On pensait même qu'après avoir parfaitement négocié ces deux matchs, Lenglet avait écarté à moyen terme la concurrence des Umtiti, Kimpembe, Laporte (gravement blessé) et Zouma. Sa rigueur dans les duels et sa bonne relance étaient deux qualités appréciées par le sélectionneur.« J'ai la sensation d'avoir progressé depuis mon arrivée en Bleu en juin, déclarait Clément Lenglet face aux médias mardi à Clairefontaine. Jouer des matchs internationaux apporte de ...