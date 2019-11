France-Moldavie (2-1) : revivez la difficile victoire des Bleus

Ce qu'il faut retenir :La France déjà qualifiée pour l'Euro 2020 s'est imposée de justesse (2-1).Si elle bat l'Albanie dimanche, la France confirmera sa place à la tête du groupe H.Après une grosse erreur de Lenglet, les Moldaves - 175e au classement FIFA - ont ouvert le score dès la 8e minute.22h45. C'est la fin de ce direct, merci de l'avoir suivi.90'. C'est terminé ! L'arbitre siffle la fin de la rencontre. Les Français s'imposent mais ça n'a pas été aussi facile que prévu.90'. Trois minutes de temps additionnel.89'. On ne compte plus les occasions manquées... Griezmann s'échappe, cherche Mbappé mais la défense moldave est là, et le ballon sorti.87'. Giroud passe à deux doigts du doublé ! Il récupère un ballon en profondeur de Pavard, tire mais Koselev arrête le ballon de l'extérieur du pied.85'. Le camp Français fait son premier changement. Coman laisse sa place à Lemar.81'. Les Bleus ne relâchent pas le rythme, Griezmann servi en retrait pas Mbappé frappe mais la frappe ne donne rien.77'. Giroud frappe de l'intérieur du pied gauche et met le fond des cages, c'est le BUT pour la France ! ! !76's. Pénalty pour la France. Digne se fait littéralement découper dans la surface.74's. Frappe moldave ! Rata accélère, frappe mais le ballon passe à droite des cages de Mandanda.72's. Carton jaune pour Lucas digne après un tacle.71'. Encore une belle occasion manquée. Giroud manque un ballon trop long servi par Mbappé.68'. Griezmann tente une frappe du gauche, elle part dans les tribunes.67'. Griezmann tire un corner après un centre contré de Coman, mais Koselev sort le poing et dégage le ballon.65'. Les Français occupent l'espace, et mettent la pression aux Moldaves.59'. Après un énorme travail de Kanté, Giroud frappe mais il est déséquilibré et le ballon s'envole.58'. La défense moldave est bousculée par Giroud qui passe devant Carp et frappe du plat du pied. ...