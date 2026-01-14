France/Mercosur-La motion de censure de La France insoumise rejetée

L'Assemblée nationale a rejeté mercredi la motion de censure déposée par La France insoumise (extrême gauche) pour protester contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur et dénoncer la "capitulation" du gouvernement français.

Seuls 256 députés ont voté la censure alors que la majorité requise pour faire chuter le gouvernement était de 288.

(Reportage d'Elizabeth Pineau, rédigé par Tangi Salaün)