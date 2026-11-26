France-Mediapart et Le Monde publient de nouveaux propos antisémites attribués à Bardella, qui dément

Mediapart publie jeudi, ainsi que Le Monde, de nouveaux extraits d'une conversation sur Facebook Messenger attestant selon eux de propos antisémites et complotistes de la part de Jordan Bardella lorsqu'il était jeune militant du Front national, des propos d ont le président du Rassemblement national "conteste formellement" être l'auteur .

Mediapart, qui a publié le 28 septembre dernier un premier article faisant état d'écrits antisémites de la part de Jordan Bardella de 2013 à 2015, au début de sa carrière politique, explique que les dénégations du président du RN ont incité l'une de ses sources à accepter que soit dévoilée une partie du reste d'une conversation entre elle et Jordan Bardella sur Messenger.

"Je ne peux pas laisser Jordan mentir à la France entière", a déclaré cette source à Mediapart, qui a demandé l'extraction de cette conversation à Meta, propriétaire de Messenger, accompagnée du Monde et d'un huissier.

D ans un long communiqué publié ce jeudi, Jordan Bardella " conteste formellement être l'auteur" de ces propos et dénonce "avec la plus grande fermeté les méthodes employées dans le cadre de ces enquêtes, devenues de véritables chasses à l'homme".

"Je réitère ma contestation formelle des propos que Mediapart, Le Monde et les médias qui relaient ses accusations me prêtent. Ces propos ne correspondent ni à mes idées, ni à mes valeurs, ni à mes convictions, hier comme aujourd’hui", ajoute l'eurodéputé âgé de 31 ans.

"FAUTE" DE LA DÉPUTÉE LAURE LAVALETTE

Contacté par L e Monde et Mediapart , l'avocat du président du Rassemblement national Pascal-Pierre Garbarini a estimé qu'"aucun élément nouveau à la précédente pseudo-enquête de Mediapart n'est apporté".

"Mon client réfute catégoriquement être l'auteur des propos que vous lui attribuez alors qu'il était mineur", a-t-il ajouté en déclarant que Jordan Bardella se réservait le droit de porter plainte pour faux et usage de faux, comme il l'a déjà fait contre Mediapart.

Les écrits présumés rompent avec la stratégie de "dédiabolisation" engagée de longue date par Marine Le Pen, en tête actuellement dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle de 2027, afin de mettre fin aux excès du parti cofondé par son père Jean-Marie Le Pen, décédé en janvier 2025, qui fut condamné pour racisme et antisémitisme.

La candidate a fait de Jordan Bardella son Premier ministre dans l'hypothèse d'une victoire en 2027.

Le président du RN a jugé lundi que la porte-parole du parti Laure Lavalette, épinglée par le média Les Jours pour avoir présidé dans les années 1990 un syndicat étudiant dont la revue publiait des écrits antisémites, avait commis une "faute" tout en l'assurant de son "total soutien".

Les propos antisémites à l'époque ne sont pas "moins condamnables aujourd'hui", a déclaré Jordan Bardella.

(Jean-Stéphane Brosse et Elizabeth Pineau, édité par Benoît Van Overstraeten)