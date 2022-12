France-Maroc : Randal Kolo Muani, buteur après 44 secondes

Il avait amené sa tête d'ange au Qatar pour faire le nombre, découvrir le très haut niveau et amener un peu de sa bonne humeur au sein de ce groupe France hors du commun. Quarante-quatre secondes après son entrée en jeu ce mercredi soir dans une demi-finale de Coupe du monde, Randal Kolo Muani a fait basculer son destin dans une autre dimension : celle des mythes du football tricolore.

Le tap-in du peuple

Le bon sens - et le conservatisme à la Didier Deschamps - aurait voulu que ce soit Kingsley Coman (45 sélections, une dizaine de titres de champion en Europe, et une participation à tous les matchs lors de ce Mondial) qui tombe le survêtement, ce mercredi soir aux alentours de 21h38, alors que le tableau d'affichage du stade Al-Bayt affichait une avance d'un petit but pour les Bleus face au Maroc. Mais contre toute attente, au moment où Ousmane Dembélé s'est dirigé vers son banc, c'est le numéro 23 de Randal Kolo Muani qui est apparu sur les écrans du monde entier, à la 79minute de cette demi-finale de Coupe du monde. Jusqu'ici, la compétition de RKM - invité de dernière minute - se résumait à du banc, 90 minutes de récréation lors du match des coiffeurs contre la Tunisie avec une frappe déviée en dehors du cadre et une contribution indirecte au but - refusé - d'Antoine Griezmann, ainsi que quelques timides apparitions lors des vidéosde l'équipe de France, principalement lors des parties d'Uno. Surtout, l'ancien Canari n'avait encore jamais connu la joie d'un but avec le maillot frappé du coq ( celui des grands du moins ), du haut de ses trois sélections.Cette fois-ci, il n'aura fallu qu'une seule touche de balle, dans la minute suivant cette sortie de banc, pour faire parler la poudre comme il l'avait déjà fait à quinze reprises en club depuis le début de l'année civile. Juste le temps de regarder Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Marcus Thuram et Kylian Mbappé se démener au milieu des Lions de l'Atlas, et de se faire oublier dans le dos de Yahya Attiatallah pour profiter d'une tentative ratée de Kyk's contrée par Ez Abde et placer l'un des plus beauxde l'histoire du foot français. Un alignement des astres - et pas de la défense marocaine - qui relève du miracle et s'inscrit directement parmi les contes que la génération 2016-2022 racontera aux suivantes. Et une vraie prouesse, quand on se souvient que l'impressionnant Yassine Bounou n'avait été… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com