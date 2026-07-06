France - Maroc : prends ta place pour la soirée projection So Foot !

France - Maroc : prends ta place pour la soirée projection So Foot !

RE : RE : EN ROUTE POUR LA FINALE !

Après la promenade de santé face à la Suède et le pugilat dans le caca paraguayen, les Bleus de DD commencent leur compétition en quart-de-finale face à des concurrents pour la gagne . Et ça débute avec leur ancien adversaire en 1/2 finale du Mondial 2022 : le Maroc des coéquipiers d’Achraf Hakimi ! …

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com