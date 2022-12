France-Maroc, pour une place en finale et dans l'histoire

Après avoir su écarter l'Angleterre grâce à sa force collective, l'équipe de France a rendez-vous mercredi soir, au Qatar, avec un Maroc redouté et redoutable qui s'avance avec l'ambition de faire rôtir un nouveau gros poisson sur sa route. Cette demi-finale de Coupe du monde s'annonce aussi historique qu'étouffante.

France Maroc Le 14/12/2022 à 20h Diffusion sur

" Je sais que parfois, ça fait plaisir de dire que les Africains étaient sympas, qu'il y avait un peu de danse, que ça jouait bien, que Sofiane Boufal a fait deux petits ponts... mais c'est fini. On est passé à autre chose. On a envie de gagner. " Walid Regragui

Walid Regragui n'en est toujours pas revenu. Assis dans une salle de conférence de Doha ce mardi matin, le sélectionneur du Maroc, qui ne cesse de défoncer les portes de l'histoire depuis qu'il a posé le pied au Qatar, a ressorti sa batte de baseball contre ceux qui cherchent à caricaturer l'approche de son clan et qui se plaisent à tracer une frontière entre un bon football et un mauvais football, une forme de bien et de mal en crampons. La scène a duré un peu plus de trois minutes. En avant :"On aurait pu gagner parce qu'on a eu 4xG..."