France-Maroc : On a retrouvé le supporter mis KO par Kylian Mbappé

Sur le terrain, Kylian Mbappé a l'habitude de donner le tournis aux défenses adverses. Mais ce mercredi contre le Maroc, l'attaquant français a fait bien pire : il a quasiment assommé un supporter en tribune... On a retrouvé sa victime, finalement pas si malheureuse de sa mésaventure.

Ça va. Mais depuis midi, je fais la tournée des médiasC'est ça le buzz interplanétaire.J'ai un peu mal au nez et un petit coquard, mais rien de bien méchant. Les gens ont bien rigolé parce que sur les photos qu'on voit, je ne suis pas à mon avantage, mais c'était un vrai KO, je suis tombé quoi.

A l'échauffement, @KMbappe à mis une frappe directement dans le visage d'un supporter français en tribune (on attrape pas toujours la lucarne).Réaction pleine de classe #FRAMAR @IF_Supporters pic.twitter.com/M7j20aSFNp

"J'ai la chance que les copains supporters au premier rang m'ont rattrapé, je n'étais pas loin de tomber directement sur la pelouse, et avec le muret, ça n'aurait sûrement pas eu les mêmes conséquences..."

— Guillaume Auprêtre (@GuillaumeApr) December 14, 2022Depuis le deuxième match de la Coupe du monde, je suis en charge du tambour pour le kop français, avec les Irrésistibles. Mercredi soir, j'ai donc pris place au deuxième rang aux côtés de Hervé, le président, qui s'occupe de lancer les chants. J'ai commencé à m'échauffer en même temps que les Bleus, alors que généralement on reste à l'affût pour capter les ballons qui arrivent en tribune. Là, je ne regardais pas du tout. Et d'un coup, un boulet de canon est arrivé sur moi à une puissance phénoménale. Quand je vois depuis où il a tiré, je me dis que c'est dingue. Je l'ai pris en plein visage, puis j'ai basculé en avant. J'ai la chance que les copains supporters au premier rang m'ont rattrapé, je n'étais pas loin de tomber directement sur la pelouse, et avec le muret,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com