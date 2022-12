France-Maroc : Le paradoxe Kylian Mbappé

C'est un doux euphémisme de dire que Kylian Mbappé n'a pas réalisé le meilleur match de sa carrière lors de la victoire en demi-finales de l'équipe de France face au Maroc (2-0). Oui, mais voilà, même dans un mauvais soir, Kyk's arrive à être décisif sur les deux buts des Bleus.

" L'entrée de Marcus Thuram a fait du bien car il y avait plus de monde pour aider Théo à défendre à gauche. " Antoine Griezmann

Défense interdite

Devant la galère offensive de son équipe, Didier Deschamps n'a pas hésité à changer sa ligne d'attaque. D'abord Olivier Giroud à l'heure de jeu, puis Ousmane Dembélé dix minutes plus tard. Kylian Mbappé, lui, est resté sur le terrain. Pourtant, lui aussi aurait pu aller s'asseoir sur le banc tant il semblait dans un mauvais jour. Sauf que DD n'a probablement jamais pensé à remplacer l'attaquant du PSG. Car le sélectionneur des Bleus le sait mieux que quiconque, même à côté de ses pompes, Mbappé peut se montrer décisif. Et cela n'a pas loupé puisque c'est après un petit festival dans la surface de Kyk's que Randal Kolo Muani inscrit le but du K-O quelques secondes après son entrée en jeu. Un pion qui ressemble dans la construction au premier avec, cette fois-ci, Theo Hernandez au rebond offensif d'une frappe déviée de Kylian Mbappé. Et voilà comment l'ancien de l'AS Monaco arrive à être décisif sur les deux buts de l'équipe de France tout en ayant à peu près tout raté entre les deux.Kylian Mbappé n'a pas attendu le coup d'envoi pour jouer à l'envers. Et ce n'est pas ce pauvre supporter qui a pris un ballon en pleine tête du génie français durant l'échauffement qui va dire le contraire. Face au Maroc, Kyk's a eu du mal à faire des différences face à son meilleur pote Achraf Hakimi, la faute à de nombreuses fautes subies. Mais surtout à un déchet technique important. Plus que des passes et des contrôles ratés, l'attaquant du PSG s'est surtout distingué par un manque de repli défensif criant, laissant alors Theo Hernandez seul pour gérer la doublette Hakimi-Ziyech. Un manque d'envie qui aurait pu coûter cher aux Bleus, d'autant plus en l'absence d'Adrien Rabiot qui couvrait jusque-là les absences défensives de Mbappé. D'ailleurs, ce n'est pas anodin si Didier Deschamps a replacé l'actuel co-meilleur buteur du Mondial dans l'axe lors de l'entrée en jeu de Marcus Thuram à l'heure de jeu à la place d'Olivier Giroud. Dès lors, l'absence de repli défensif de Mbappé était bien moins préjudiciable à…