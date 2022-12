France-Maroc, l'autre match politique

France-Maroc, l'affiche inattendue des demi-finales de la Coupe du monde. Au-delà des considérations sportives, ce match n'a rien d'anodin et sa dimension symbolique, sur de nombreux plans, s'avère évidente. Il faudra qu'Emmanuel Macron, qui se rendra à Doha pour soutenir les Bleus et entretenir nos belles relations économiques avec l'émirat, en ait conscience. Oui, le foot est politique, et surtout entre ces deux pays.

Un climat politique tendu

Dans son histoire, la France a déjà rencontré sur un terrain de foot une sélection issue de feu son empire colonial. Le match amical France-Algérie , par exemple, a laissé un douloureux souvenir avec l'envahissement de la pelouse du Stade de France en lieu et place d'une belle réconciliation autour du ballon rond et de la figure de Zinédine Zidane. La défaite devant le Sénégal en 2002 lors de la Coupe du monde en Corée et au Japon avait elle aussi laissé un goût amer. Plus récemment, le 1-0 concédé par l'équipe B des Bleus face à une Tunisie déjà éliminée est plus anecdotique. Tous les passifs historiques ne se valent pas. Le Maroc n'était sur le papier qu'un protectorat et le processus de décolonisation s'est révélé moins long et sanguinaire qu'en Algérie (alors département de la République). La trace en demeure cependant prégnante dans les esprits et il serait erroné de limiter notre perception du colonialisme à la mémoire sélective que nous en conservons de ce côté de la Méditerranée. Après avoir fait tomber l'Espagne , les Lions de l'Atlas réaliseraient un doublé historique de ce point de vue en sortant la France, soit les deux anciennes puissances européennes qui l'avaient dominé et occupé.Il existe un autre contexte qui surcharge ce choc inédit, d'actualité cette fois. Le Maroc ne joue pas que pour lui. Comme l'a résumé son sélectionneur Walid Regragui :Ce poids pèse lourd sur ses épaules et permet en même temps au royaume chérifien, ainsi qu'à Mohamed VI, d'acquérir une stature exceptionnelle. En Afrique, mais également dans le monde arabo-musulman, ce qui n'est pas sans implications profondes lors d'un Mondial se déroulant au Qatar (et c'était d'ailleurs l'argument massue pour justifier cette désignation surréaliste de la part de la FIFA). L'équipe de l'émirat a montré qu'elle était incapable d'assumer balle au pied pareille mission. Le Maroc…