France-Maroc : entre rivalité et sororité

Huit mois après le Mondial au Qatar, la France et le Maroc se retrouvent en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, ce mardi à 13 heures. Une affiche inattendue et une rencontre qui s'annonce intense émotionnellement.

Alors que l’Allemagne semblait promise aux Bleues, c’est finalement le Maroc, l’invité surprise des huitièmes de finale, qui doit se présenter sur le chemin de la France dans cette Coupe du monde, au Coopers Stadium d’Adelaïde. Une rencontre avec un enjeu clair, la qualification pour les quarts, mais également teintée de souvenirs partagés d’un bord à l’autre de la Méditerranée. Ce sera le cas des deux sélectionneurs, Hervé Renard et Reynald Pedros, ainsi que celui de Sakina Karchaoui ou d’Anissa Lahmari, unique buteuse lors du match déterminant face à la Colombie et qui évolue en Bretagne du côté de Guingamp. Malgré une fraternité évidente entre les deux sélections, aucun cadeau ne sera fait sur le terrain, où un sentiment de revanche pourrait prendre le dessus chez certaines.

Le piège des émotions

Sur le papier, rencontrer le Maroc plutôt que l’Allemagne, longtemps annoncé comme adversaire de la France, ressemble à une bonne nouvelle. « Quand on se qualifie pour un huitième de finale, on a beaucoup de qualité, l’équipe du Maroc n’est pas là par hasard , tempérait Renard face à la presse ce lundi. À nous de bien nous préparer et de faire en sorte de nous qualifier pour le prochain tour. » Un sens de la mesure également adopté par Kenza Dali, qui a vu quelques favoris trébucher depuis le début de la compétition : « Il se passe des choses différentes sur cette Coupe du monde. À nous de ne pas tomber dans le piège en pensant que notre parcours est plus facile que les autres. » …

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com