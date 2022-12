France-Maroc : égalité sur les Champs-Élysées

Sensationnelle sur la pelouse, la rencontre entre les Lions de l'Atlas et les Bleus a aussi procuré son petit lot d'émotions sur les Champs-Élysées ce mercredi soir. Les supporters des deux nations ont fêté comme il se doit cette soirée fantastique sur la plus belle avenue de Paris.

CRS, Montblanc et bataille navale

22h15. Paris.. Jérémy, 46 ans, parle fort d'une voiture à une autre pour se faire entendre entre les innombrables klaxons qui animent la plus belle avenue du monde., reprend le père de famille.Pour connaître la profession de Jeremy et de ses collègues, on repassera., se marre le quadragénaire. Après quelques minutes de discussions et un petit verre proposé d'une Opel Corsa à une autre - complètement à l'arrêt sur le rond-point le plus connu de l'Hexagone car la foule est alors trop excitée pour rester sur les trottoirs -, la circulation reprend et la fête continue.. Avec un grand sourire comme pour dire qu'il est loin d'être déçu de porter le costume ce soir, un des membres des forces de l'ordre atteste du calme des festivités. Pour l'occasion, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait dévoilé plus tôt dans la semaine un dispositif renforcé. Celui-ci a mobilisé 10 000 policiers partout en France, dont la moitié uniquement à Paris. Ils sont tous là. Parqués entre la boutique Disney et la Fnac, à l'Ouest de l'avenue, les 5000 agents observent patiemment les supporters français exulter. Un peu plus haut sur cette allée, ils sont déjà bien mobilisés.", balance l'un d'entre eux. Pour mieux s'organiser et agir sur cette énorme place, les CRS ont sans doute quadrillé les lieux, et se situent comme sur le plateau d'une bataille navale. "