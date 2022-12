France-Maroc : Dayot Upamecano, qui peut le stopper ?

Épatant à la première relance et au duel dans cette Coupe du monde, Dayot Upamecano étonne et détonne. La progression est stupéfiante, et voilà le natif d'Évreux lancé pour de bon sur la route du très haut niveau. Jusqu'où ?

Maroc France 14/12/2022 - 20:00 Mondial 2022 - Demies Diffusion sur

Souviens-toi, Copenhague. 25 septembre dernier. Face aux Danois , l'équipe de France joue sa survie en Ligue A de la Ligue des nations. Mais là n'est pas franchement l'essentiel. Dans cette configuration bien particulière, il s'agit surtout du dernier match des Bleus avant France-Australie, première rencontre de la Coupe du monde 2022 58 jours plus tard. L'ultime répétition et la dernière chance pour faire battre le cœur de Didier Deschamps et entendre son nom sur TF1 début novembre. En défense, le trio Benoît Badiashile (1 sélection), William Saliba (7 sélections) et Dayot Upamecano (9 sélections) est aligné. Ce qui coïncide d'ailleurs avec la dernière de la défense à trois de DD. La défaite est cinglante (0-2) face à une équipe que les Français affronteront au Qatar.Pas au niveau et souvent dépassé malgré une entame convaincante, Dayot Upamecano pioche une fois de plus avec le maillot bleu. Depuis sa première cape en septembre 2020, l'Ébroïcien montre trop de fébrilité, avec des approximations éliminatoires pour le très haut niveau et un Mondial. Convoqué par Deschamps pour la Coupe du monde, avec, dans sa besace, il est vrai,…