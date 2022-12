France-Maroc : Aurélien Tchouaméni, patron incognito

Attendu comme un taulier au milieu en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni avance dans cette Coupe du monde dans l'ombre, malgré son but contre l'Angleterre. Il ne faut cependant pas sous-estimer l'importance du Madrilène dans le fonctionnement de la machine bleue.

Maroc France 14/12/2022 - 20:00 Mondial 2022 - Demies Diffusion sur

"J'espère que je compte quand même un minimum dans l'équipe."

Après avoir pris la lumière tout au long de l'année, entre ses premiers pas réussis en équipe de France et son transfert de Monaco au Real Madrid , Aurélien Tchouaméni, attendu comme le messie en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, avance dans l'ombre depuis le début de la Coupe du monde. Samedi soir, il en est sorti le temps d'un instant, celui choisi pour lancer les hostilités face à l'Angleterre d'une frappe magnifique de 26 mètres, avant de retourner au mastic et dans le dur au milieu de Jordan Henderson, Declan Rice ou Jude Bellingham. Le joueur de 22 ans n'a pas livré sa meilleure copie en quarts de finale d'une compétition qu'il découvre, provoquant le premier penalty anglais en arrivant en retard sur Bukayo Saka et enchaînant les pertes de balle en seconde période, mais il semble indéboulonnable dans le système installé par Didier Deschamps pour ce tournoi.