France-Maroc : Antoine Griezmann, l'aspirateur bleu

Comme lors de chaque rencontre livrée au cours de la troisième Coupe du monde de sa vie, le numéro 7 des Bleus n'a pas marqué, mercredi soir, face au Maroc. Le Mâconnais avait mieux à faire : il avait une équipe à sortir du pétrin, une palette défensive à colorer et un nouveau match à illuminer. Il est plus que jamais le patron de cette équipe de France.

La répartition des 48 ballons touchés par Antoine Griezmann, dont une grande majorité dans sa zone préférentielle : celle où est née le premier

Et soudain, Antoine Griezmann s'est arrêté de courir. Il a alors ouvert les bras et s'est mis à enlacer deux frères de lutte : Ibrahima Konaté et Raphaël Varane. Le contrôleur de la seconde demi-finale de cet hiver qatari, le Mexicain César Ramos, venait de siffler trois fois et d'envoyer l'équipe de France vers une deuxième finale de Coupe du monde consécutive, la quatrième de l'histoire du pays. Sans hasard, puisqu'il n'en existe aucun à ses hauteurs, le numéro 7 des Bleus a choisi de fêter cet accomplissement en compagnie de ceux avec qui il s'est le plus sali, mercredi soir, dans un stade Al-Bayt submergé par des vagues rouges étourdissantes. Le bordel était annoncé et il n'a pas raté son rendez-vous. Griezmann non plus, lui qui, il y a plus de quatre ans, avait pris un pied monumental en passant sa nuit à harceler des Belges sur une pelouse de Saint-Pétersbourg.Le joueur de l'Atlético a cette fois commencé sa soirée en venant apparaître dans le dos de Sofyan Amrabat et sous le nez d'un Jamad El Yamiq envoyé au tapis par le jeu de corps de son adversaire tricolore, puis en regardant une frappe contrée de Kylian Mbappé retomber sur Theo Hernandez. À cet instant, Antoine Griezmann a puni la décision de Walid Regragui de d'abord habiller son Maroc en 5-4-1 plutôt qu'avec son 4-1-4-1 habituel - il y est revenu suite à la sortie de Saiss après vingt minutes de jeu - et a lancé une soirée d'où l'équipe de France est sortie vivante malgré un nouveau gros paquet de secousses. On a alors pensé que le plus dur était fait, que cette demi-finale allait s'éteindre comme la première, mais on a été gâté : les Lions de Regragui, qui ont peiné à vraiment piquer lors du volet inaugural de la rencontre malgré de chouettes intentions et un Ounahi une nouvelle fois phénoménal, n'ont pas lâché le steak et ont secoué les Bleus jusqu'à la dernière seconde. En vain, grâce en partie à un Griezmann qui s'est de nouveau amusé à faire une conférence sur la science défensive.