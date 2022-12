France-Maroc : à la recherche du ticket d'or

Entre 3000 et 5000 supporters français sont espérés ce mercredi dans les tribunes du stade Al-Bayt pour faire face au 45 000 Marocains. Mais en plus de leur infériorité numérique, les supporters des Bleus sont confrontés à une vraie course au billet, qui peut leur coûter cher.

" J'ai l'impression que c'est la démerde complète, et rien n'est encadré. La FFF aurait dû prendre beaucoup plus de places. Je fais tout pour avoir des places, mais je suis un peu déçu du système." Un supporter français

"C'est la faute à Hidalgo"

C'est un mélange d'excitation et de peur qui saisit les fans français présents à Doha, quand ils apprennent que la compagnie Royal Air Maroc a affrété 30 avions depuis Casablanca pour faire grossir à 45 000 personnes le contingent de supporters marocains attendus mercredi au stade d'Al-Bayt. Les Français seront a priori 4500 et, avec ce rapport de 1 pour 10, ça ne pèsera pas lourd dans une enceinte de 68 895 places. Si une bonne part de la troupe avait déjà anticipé une probable demi-finale, en optant pour des packs courant sur toute la compétition et débloquant des "billets conditionnels" à chaque tour franchi par les Bleus, une autre prend les matchs les uns après les autres. Une gestion dans laquelle la Fédération française de football a son rôle, pour assurer la présence d'un 12homme derrière ceux de Deschamps, mais ne peut pas s'occuper de chaque cas., explique Olivier des Baroudeurs du sport.Olivier, comme les autres responsables de groupe, sont alors assaillis de dizaines de messages, plus ou moins incisifs pour gratter un de ces fameux tickets. Les membres des groupes de supporters peuvent dormir tranquille : les supporters de la première heure seront toujours assurés d'être là. Pour ceux qui se réveillent seulement après le record de buts d'Olivier Giroud, c'est une galère qui s'annonce.Déjà échaudés par la quête de leur sésame pour…