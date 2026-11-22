Le président Emmanuel Macron réfléchit à la convocation en janvier d'un Congrès, réunissant députés et sénateurs, pour inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution, rapporte la Tribune dimanche.

Ces derniers jours, le Premier ministre Sébastien Lecornu a été missionné par le chef de l’État pour tâter le terrain sur une convocation du Congrès au lendemain de l’adoption des textes budgétaires actuellement en cours d’examen, écrit le journal, sans citer ses sources.

L'Elysée n'a pas fait de commentaire.

En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement de François Fillon avait tenté en vain de faire voter l'introduction dans la Loi fondamentale d'une règle imposant l'équilibre des finances publiques.

Il s'était alors heurté à l'opposition du Parti socialiste, alors qu'une modification de la Constitution, par la voie du Congrès, doit être adoptée par au moins trois cinquièmes des parlementaires réunis à Versailles.

Selon la Tribune dimanche, une telle majorité existerait aujourd'hui en théorie, le principe d'une "règle d'or" étant défendu par la droite mais aussi le Rassemblement national.

"Si elle correspond dans ses modalités à ce que nous demandions, nous voterons cette mesure de saine gestion, pour éviter à notre pays la faillite qui le guette après dix années de macronisme", a écrit sur X le président du RN, Jordan Bardella, en réaction à la parution de l'article.