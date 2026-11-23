Le président français Emmanuel Macron prononce un discours au palais de l'Élysée.
(Répétition du titre)
PARIS, 23 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron confirme envisager l'adoption d'une règle d'or budgétaire dans la Constitution avant la fin de son deuxième quinquennat début mai, avec une convocation en janvier d'un Congrès, rapporte lundi Le Figaro sur son site internet.
Le chef de l'Etat français souhaite pour cela reprendre une révision constitutionnelle entamée en 2011 mais non finalisée, tout en conditionnant ce projet à l'évolution de la situation budgétaire et à l'état d'esprit des partis politiques, précise le quotidien.
"C'est un débat qui n'est pas illégitime", a déclaré Emmanuel Macron dans le Falcon qui l'a emmené dimanche à Toulouse pour un déplacement sur les sujets industriels, écrit Le Figaro.
Selon le quotidien, le président surveille l'évolution des taux d'intérêt de la dette française et surtout l'écart des rendements avec l'Allemagne alors que les discussions au Parlement sur le budget 2027 sont dans l'impasse.
Le gouvernement prévoit pour cette année un déficit représentant 5,4% du produit intérieur brut (PIB), anticipe 5% dans son projet de loi de finances 2027, tout en gardant l'objectif de rester sous la limite européenne de 3% en 2029.
La Tribune dimanche avait déjà rapporté durant le week-end qu'Emmanuel Macron réfléchissait à l'idée d'une règle d'or budgétaire après avoir missionné récemment le Premier ministre Sébastien Lecornu à tâter le terrain sur une convocation du Congrès au lendemain de l'adoption des textes budgétaires actuellement en cours d'examen.
En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement de François Fillon avait tenté en vain de faire voter l'introduction dans la Loi fondamentale d'une règle imposant l'équilibre des finances publiques.
Il s'était alors heurté à l'opposition du Parti socialiste, alors qu'une modification de la Constitution, par la voie du Congrès, doit être adoptée par au moins trois cinquièmes des parlementaires réunis à Versailles.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer