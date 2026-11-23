France: Macron confirme envisager de réunir le Congrès à Versailles pour une règle d'or budgétaire selon Le Figaro

Le président français Emmanuel Macron prononce un discours au palais de l'Élysée.

(Répétition du titre)

PARIS, 23 novembre (Reuters) - Emmanuel Macron ‌confirme envisager l'adoption d'une règle d'or budgétaire dans la Constitution avant la ​fin de son deuxième quinquennat début mai, avec une convocation en janvier d'un Congrès, rapporte lundi Le Figaro sur son site internet.

Le chef de l'Etat ​français souhaite pour cela reprendre une révision constitutionnelle entamée en 2011 mais non finalisée, tout en ​conditionnant ce projet à l'évolution de la ⁠situation budgétaire et à l'état d'esprit des partis politiques, précise le ‌quotidien.

"C'est un débat qui n'est pas illégitime", a déclaré Emmanuel Macron dans le Falcon qui l'a emmené dimanche à Toulouse ​pour un déplacement sur ‌les sujets industriels, écrit Le Figaro.

Selon le quotidien, le ⁠président surveille l'évolution des taux d'intérêt de la dette française et surtout l'écart des rendements avec l'Allemagne alors que les discussions au Parlement sur le ⁠budget 2027 sont ‌dans l'impasse.

Le gouvernement prévoit pour cette année un déficit représentant ⁠5,4% du produit intérieur brut (PIB), anticipe 5% dans son projet de loi ‌de finances 2027, tout en gardant l'objectif de rester sous ⁠la limite européenne de 3% en 2029.

La Tribune dimanche ⁠avait déjà rapporté durant ‌le week-end qu'Emmanuel Macron réfléchissait à l'idée d'une règle d'or budgétaire après avoir ​missionné récemment le Premier ministre Sébastien ‌Lecornu à tâter le terrain sur une convocation du Congrès au lendemain de l'adoption des textes ​budgétaires actuellement en cours d'examen.

En 2011, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement de François Fillon avait tenté en vain de ⁠faire voter l'introduction dans la Loi fondamentale d'une règle imposant l'équilibre des finances publiques.

Il s'était alors heurté à l'opposition du Parti socialiste, alors qu'une modification de la Constitution, par la voie du Congrès, doit être adoptée par au moins trois cinquièmes des parlementaires réunis à Versailles.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité ​par Benoit Van Overstraeten)