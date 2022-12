France : Liberté, égalité, Kylian Mbappé

La France a perdu une finale de Coupe du monde dans laquelle Kylian Mbappé a inscrit un triplé. C'est aussi ce qui restera de cette tristesse infinie dans l'histoire des Bleus, et de ce match légendaire dans celle du Mondial.

Hier, aujourd'hui et demain

Il serait faux d'écrire que l'histoire retiendra seulement les vainqueurs de la Coupe du monde 2022 , surtout quand Kylian Mbappé se trouve dans le camp des vaincus. Le numéro 10 des Bleus n'a pas décroché une deuxième étoile à 23 ans, mais il a continué de forger sa légende, comme un très grand, en signant un triplé en finale d'un Mondial, dans une rencontre où son équipe aura été au fond du trou pendant plus d'une heure. Lui aussi a été discret et sans génie, avant de faire basculer une rencontre qui semblait pliée depuis un moment dans une folie inexplicable. Un penalty transformé en force pour redonner l'espoir, puis une volée animale au bout d'un une-deux avec Marcus Thuram pour égaliser, revenir de nulle part, et se mettre à rêver de nouveau à un jour de gloire. À 3-2 en prolongation, quand tout semblait une nouvelle fois perdu, Mbappé a encore pris ses responsabilités en obtenant un second penalty, dont il s'est saisi pour remettre une pièce dans la machine en trompant Emiliano Martínez. Cette fois, un an et demi après avoir échoué dans la position du cinquième tireur face à la Suisse , il s'est présenté en premier lors de la séance de tirs au but, sans trembler du menton au moment de tirer pour la troisième fois du même côté, comme un gars qui apprend de ses erreurs du passé, et qui sait que le futur de son sport lui appartient.Il fallait que Mbappé allume la lumière pour que cette finale entre dans la grande histoire de la compétition bientôt centenaire et, peut-être, qu'elle n'accouche du scénario le plus mémorable. Le Parisien devait laisser une trace, poser son empreinte sur cette rencontre spéciale et cette soirée étoilée, parce que c'est ce qu'il aime et ce qu'il sait faire. Celui qui fêtera ses 24 ans dans deux jours collectionne les records comme un gamin collectionne les vignettes Panini. Au Qatar, il est devenu le deuxième joueur à marquer trois buts dans une finale de Coupe du monde après Geoffrey Hurst, en 1966. Ce n'est pas tout, la liste est longue : un statut de meilleur buteur du tournoi avec huit caramels, une première pour un Français depuis Just Fontaine en 1958 ; 4 pions en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com