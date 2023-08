France: les "vents contraires" rattrapent les entreprises

Le climat des affaires "s'assombrit" en août en France, atteignant un plus bas depuis avril 2021, a annoncé jeudi l'Insee, marquant l'effet sur la production des "vents contraires" qui pèsent sur l'économie, selon des analystes.

Le climat de l'emploi s'est lui aussi "dégradé nettement" par rapport à juillet, selon l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires, qui synthétise l'opinion des chefs d'entreprise sur différents aspects de leur activité, s'est établi à 99, passant ainsi sous sa moyenne de longue période (100).

Le climat "se dégrade nettement" dans l'industrie, où l'indicateur perd cinq points en un mois à 96, entraîné par des avis plus pessimistes des chefs d'entreprises "sur les carnets de commandes et la production passée", observe l'Insee.

Dans les services, l'indicateur perd deux points et rejoint sa moyenne de longue période (100).

Dans le commerce de détail, il reste quasi stable à 105 (contre 106).

Le bâtiment est le seul secteur où la situation s'améliore légèrement (+1 à 106), les opinions étant plus positives "sur l'activité récente et à venir".

"La baisse du climat des affaires en août était attendue dans un contexte conjoncturel morose. Avec des vents contraires qui restent importants, (il) ne devrait pas rebondir sensiblement dans les mois à venir", observe Sylvain Bersinger, chef économiste du cabinet Asterès.

L'indicateur de climat de l'emploi est passé pour sa part de 106 en juillet à 101 en août, un plus bas niveau depuis avril 2021. La dégradation est notamment due à des évaluations en baisse des effectifs à venir dans les services.

"Une évolution de mauvais augure pour les chiffres à venir de l'emploi et du chômage", ajoute M. Bersinger, tout en notant que l'indicateur "reste légèrement supérieur à sa moyenne de long terme".

Déjà mercredi, un autre indicateur, l'indice PMI provisoire publié par l'agence S&P Global, avait montré un recul de l'activité économique française pour le troisième mois consécutif.

"Désormais les deux indicateurs vont dans la même direction", constate Charlotte de Montpellier, économiste chez ING.

Pour elle, le chômage "va arrêter de diminuer" dans la période à venir, même si les facteurs structurels comme le vieillissement de la population "le maintiendront à un niveau pas trop élevé".

"Cette fois, l'effet des hausses de taux d'intérêt" récentes des banques centrales du monde entier, et notamment la Banque centrale européenne (BCE), "se fait sentir". "Et chaque nouvelle hausse de taux a plus de chance d'être une erreur de politique monétaire".

Selon Charlotte de Montpellier, "tous les moteurs disparaissent en même temps", les taux d'intérêt bas, le commerce extérieur en amélioration, les énormes dépenses de l'Etat au soutien de la croissance comme le quoi qu'il en coûte, ou le bouclier énergétique.

Ainsi, "tout cela pointe vers une croissance plus faible, et les risques d'un ou deux trimestres de croissance négative ont augmenté", estime-t-elle.

Mercredi, Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank, qui publie l'indice PMI avec S&P Global, avait lui aussi envisagé "une possible contraction" du PIB français au troisième trimestre.

Le gouvernement mise pour l'instant sur une hausse de 1% du PIB sur l'année 2023.

Jeudi, lors de son discours de rentrée à Alex (Haute-Savoie), le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a promis le maintien d'une politique économique et fiscale favorable aux entreprises, malgré l'étalement sur 4 ans d'un impôt de production initialement appelé à disparaître en 2024.