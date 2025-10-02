 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Crise de gouvernement
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Capture d'écran d'images diffusées le 1er octobre 2025 par Global Sumud montrant les navires de la flottille en route pour Gaza tenter de briser le blocus israélien ( Global Sumud Flotilla / Handout )
    Israël va expulser vers l'Europe les militants de la flottille pour Gaza
    information fournie par AFP 02.10.2025 11:02 

    Israël a annoncé jeudi que les passagers de la flottille pour Gaza à bord des bateaux interceptés seraient expulsés vers l'Europe, pendant qu'une partie des navires transportant des militants propalestiniens et de l'aide humanitaire tentaient de poursuivre leur ... Lire la suite

  • Le Premier ministre français Lecornu rencontre des dirigeants syndicaux à Paris
    France: Les syndicats essaient de maintenir Lecornu sous pression
    information fournie par Reuters 02.10.2025 11:01 

    Les syndicats organisent ce jeudi une nouvelle journée de mobilisation en France pour tenter de peser sur les choix budgétaires du gouvernement que s'apprête à former Sébastien Lecornu et contester par avance toute continuité dans la politique économique et fiscale ... Lire la suite

  • L'illustration montre des lettres AI (Artificial Intelligence) et une main de robot
    L'IA dope la tech après un accord entre Samsung, SK Hynix et OpenAI
    information fournie par Reuters 02.10.2025 10:53 

    Le secteur de la technologie grimpe en Europe dans le sillage de Wall Street la veille et des Bourses asiatiques plus tôt jeudi, porté par l'optimisme concernant la demande de semi-conducteurs après que Samsung Electronics et SK Hynix ont conclu des accords pour ... Lire la suite

  • Worldline sur un smartphone (Crédit: / Adobe Stock)
    Worldline : partenariat stratégique avec le chinois YeePay
    information fournie par AOF 02.10.2025 10:46 

    (AOF) - Worldline a signé un accord de partenariat stratégique avec YeePay, un prestataire chinois de services de paiement tiers spécialisé dans le secteur aérien et du voyage. " Ensemble, les deux entreprises proposeront une solution de paiement complète et centralisée, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank