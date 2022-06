France: les prix agricoles augmentent toujours à cause de la guerre en Ukraine

Les prix des produits agricoles "augmentent toujours fortement" sur un an en mai à cause de la guerre en Ukraine et des sanctions internationales contre la Russie, indique l'Institut national de la statistique (Insee) jeudi.

Au total, de mai 2021 à mai 2022, les prix agricoles à la production ont augmenté de 28,8%, après une hausse de 31% entre avril 2021 et avril 2022, l'indice IPPAP ayant été légèrement révisé.

Ce dernier mesure l'évolution des prix des produits agricoles lors de leur première mise sur le marché.

Dans le détail, la flambée concerne en premier lieu les céréales, qui restent à des niveaux très élevés puisque leur prix a augmenté de 74,5% sur un an.

Sur un mois, entre avril et mai 2022, il a pris 3,5%, une nouvelle hausse qui "s'inscrit dans le sillage de l'évolution des prix du blé tendre (+3,6%) et du maïs (+4,0%) dans le contexte de guerre en Ukraine et de sanctions internationales contre la Russie", explique l'institut de la statistique.

Les oléagineux (tournesol, colza, soja) continuent "d'augmenter vivement" de 57% sur un an, après avoir augmenté de 96,4% entre avril 2021 et avril 2022. Le rythme de hausse semble toutefois s'essouffler, puisque leur prix "se replient fortement en mai 2022" (-14,4%).

Dans le détail, le prix du colza a baissé de 17,2% sur un mois et celui du tournesol de 4%. Seul le soja coûtait 4% plus cher en mai qu'en avril.

Du côté des oeufs, après une envolée le mois dernier, leur prix a "ralenti fortement" sur un mois (+1,7% après +26,5%). Sur un an en revanche, leur prix a augmenté de 88%.

Cette année, la filière pondeuse a été particulièrement touchée par une épizootie de grippe aviaire d'une ampleur inédite. L'interprofession a estimé que cet épisode a fait perdre environ 9% de sa production cette année.