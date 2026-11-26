Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont ralenti à +1,3% sur un mois en octobre, montrent les données publiées jeudi par l'Insee.
Ce chiffre est à comparer à une hausse de 1,8% en septembre (révisé de +1,7%), selon les données.
"Les prix des produits des industries extractives, énergie et eau accélèrent (+5,0% après +3,5%) et ceux des produits manufacturés marquent le pas (+0,1% après +1,3%)", détaille un communiqué de l'Insee.
Sur un an, les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ressortent à +8,2% après +6,9% en septembre.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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