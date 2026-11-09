France-Les mesures du gouvernement pour répondre aux revendications sociales

Le gouvernement français a annoncé lundi une série de mesures pour tenter de répondre aux revendications sociales qui s'expriment dans la rue depuis la mi-septembre, notamment sur la question du salaire minimum (smic), qui va augmenter de 1,6% à compter du 1er décembre.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le ministre de l'Economie Roland Lescure et le ministre des PME Serge Papin, ont détaillé les mesures arrêtées lors d'une conférence de presse, à l'issue d'une "conférence sociale" à Matignon avec les représentants du patronat et des syndicats du secteur privé.

Voici les principales mesures annoncées par le gouvernement:

LE SMIC À 1.502 EUROS PAR MOIS

"Sur le smic, nous décidons deux choses: nous décidons d'anticiper la hausse du SMIC au premier décembre et nous décidons de le porter cette augmentation à 1,6%", a déclaré le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou.

"Quand on fait les calculs, on passe la barre des 1.500 euros, on est à 1.502 euros. À 1.501,9 (euros), on va arrondir à 1.502 euros. Ça veut dire qu'au cours de l'année 2026, le smic aura augmenté de 5,3%, donc c'est considérable".

"L'année 26 sera une année très porteuse et très significative en matière de hausse du smic. Et ça veut dire si on le traduit aussi en euros, c'est 75 euros net supplémentaires. Sur l'année 2026, en ce qui concerne la valeur du smic, donc c'est un effort substantiel".

Le Premier ministre, de son côté a assuré que cette augmentation du smic n'était pas symbolique même si elle est loin des hausses demandées par la CFDT et la CGT, les deux premières organisations syndicales du pays.

"C'est la deuxième hausse la plus importante en 20 ans", a déclaré le chef du gouvernement, ajoutant que "pour rien au monde nous aurions validé une augmentation du smic qui aurait été destructrice, massivement d'emplois".

CRÉATION D'UN COMITÉ DE SUIVI DES SALAIRES

"Je vais mettre en place comité de suivi des salaires, je le réunirai très rapidement", a déclaré Jean-Pierre Farandou.

PROLONGEMENT EN 2027 DU RELÈVEMENT DU PLAFOND DE LA PRIME CARBURANT

"On a décidé aussi de prolonger (le relèvement du plafond de la prime carburant) en 2027 et ce sera discuté dans le cadre du projet de loi de finances", a déclaré Roland Lescure.

"Jusqu'à présent, les entreprises pouvaient, enfin jusqu'à l'année dernière en fait, les entreprises pouvaient donner une prime carburant qui était plafonné à 300 euros. On a décidé, dans le cadre de la crise (...) de le porter à 1.000 et le gouvernement proposera un amendement qui permettra de conserver ce plafond à 1.000 pour l'année prochaine".

DÉFISCALISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES JUSQU'À 10.000 EUROS

"Sur les heures supplémentaires, elles étaient de 7.500€ jusqu'à maintenant. On propose de les plafonner ou de les déplafonner jusqu'à 10.000 euros", a déclaré Serge Papin.

PRISE EN CHARGE DES TITRES DE TRANSPORT À 75% PAR LES ENTREPRISES

"On propose aussi d'exonérer la prise en charge (...) des abonnements aux transports en commun à 75% et de le prolonger dans le cadre de 2027", a déclaré Serge Papin.

PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR LES ENTREPRISES DE PLUS DE 50 SALARIÉS

"C'est la prime de partage de la valeur. Donc cette prime là elle était réservée pour l'instant aux entreprises de moins de 50 salariés, donc on va l'ouvrir au-dessus de 50 salariés en moyenne".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)