France: Les Écologistes tentés par une "coalition" avec les Insoumis en vue de la présidentielle

Marine Tondelier, présidente des Verts français, s'adresse à la presse à Paris

PARIS, 19 novembre (Reuters) - Écologistes et Insoumis pourraient entamer prochainement des discussions sur les modalités de la "coalition ‌autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon" évoquée par la dirigeante verte Marine Tondelier en vue de l'élection présidentielle, a-t-on appris jeudi dans l'entourage de cette dernière.

"La dynamique de ​la campagne de Jean-Luc Mélenchon est indéniable. Je le dis très clairement : je suis prête, et les écologistes sont prêts, à travailler à une coalition autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon", a déclaré mercredi soir sur France 2 Marine Tondelier, dont la candidature à l'Elysée est compromise par de mauvais sondages d'intentions de vote.

"Si les Insoumis ​ont la volonté d'ouvrir un travail de coalition, de travailler pour une majorité présidentielle où chacun pourrait trouver sa place, alors il y a un chemin possible", a-t-elle ajouté.

Les adhérents des Écologistes doivent trancher lors d'un vote prévu ​mi-décembre.

Marine Tondelier a évoqué une "convergence manifeste" avec les votes du groupe LFI à l'Assemblée ⁠nationale. Des divergences demeurent toutefois, notamment à l'international.

"Ce n'est pas du tout un ralliement, c'est une proposition d'ouvrir clairement des négociations en vue de faire une ‌coalition, à certaines conditions, dont un accord programmatique - nous avons des lignes rouges sur l'Europe et l'Ukraine -, de gouvernement, législatif et un dispositif de campagne", a dit à Reuters un membre de l'entourage de Marine Tondelier.

"La balle est désormais dans leur camp pour l'ouverture des négociations", ​a ajouté cette source. "Si j'en crois le tweet de Bompard, ‌on va se parler vite."

La main tendue de Marine Tondelier a en effet été reçue favorablement par le coordinateur national ⁠de LFI, Manuel Bompard.

"C'est une bonne nouvelle qui renforce la possibilité d'une victoire populaire et de la mise en oeuvre d'un programme de rupture dans le cadre d'une 6e République écologique et sociale. Faisons-le !", a-t-il écrit sur son compte X.

"CAPITULATION"

Au-delà de la présidentielle des 18 avril et 2 mai, LFI et Écologistes pourraient s'entendre pour les élections législatives ⁠qui suivront.

Selon les derniers sondages d'opinion, ‌Marine Tondelier n'obtiendrait que 2 à 4% des voix contre plus de 17% pour Jean-Luc Mélenchon, donné finaliste de la course à ⁠l'Elysée derrière la représentante du Rassemblement national, Marine Le Pen.

La dynamique LFI fait bouger les lignes à gauche, où une partie des députés communistes a ainsi déjà choisi de ‌soutenir Jean-Luc Mélenchon plutôt que la candidature du secrétaire national du PCF, Fabien Roussel.

Avec Marine Tondelier, "les arguments sont sensiblement les mêmes : une coalition dans l'esprit ⁠du NFP et de son programme pour qu'une gauche authentique et de rupture se qualifie au 2e tour, seule ⁠à même en mesure de battre l'extrême-droite ‌politiquement et culturellement", a dit à Reuters un député communiste ayant fait ce choix, Stéphane Peu, en référence au Nouveau front populaire, coalition de partis de gauche arrivée en ​tête des élections législatives anticipées de 2024.

"Elle a choisi", a pour sa part déploré le ‌candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann, résolument hostile à toute alliance avec les Insoumis. "Le parti qui était censé être le plus fédéraliste européen, le plus attaché à la construction européenne va donc faire le choix de ​faire campagne pour un europhobe".

"Tout ça n'est pas à la hauteur", a ajouté sur Franceinfo le député européen, crédité d'environ 10% des intentions de vote.

Son porte-parole, Jérôme Guedj, juge possible qu'une partie des Écologistes bascule dans son escarcelle.

"Sur les valeurs comme sur ses propositions de la révolution écologique, Raphaël Glucksmann est solide pour s'adresser aux ⁠électeurs écologistes", a dit à Reuters le député socialiste.

Dans un communiqué, la députée écologiste Delphine Batho, candidate à l'Elysée, regrette pour sa part "des logiques d'appareils" et appelle à "créer la surprise" sous sa bannière "pour défendre l'habitabilité et la beauté de notre pays."

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a qualifié le choix de Marine Tondelier de "capitulation", ajoutant sur X : "En s'effaçant derrière Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier met fin à 50 ans d'une écologie politique française qui avait fait de l'Europe et de la démocratie son horizon."

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a jugé possible cette semaine une victoire de Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen au second tour. Lui-même soutient le candidat Horizons, l'ex-Premier ministre ​Edouard Philippe.

(Reportage Elizabeth Pineau, édité par Benoit Van Overstraeten)