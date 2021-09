France: les difficultés d'approvisionnement pèsent encore sur l'activité en septembre

La croissance de l'activité du secteur privé en France a encore ralenti en septembre, freinée par les tensions sur les chaînes d'approvisionnement des entreprises, selon une estimation provisoire publiée jeudi par le cabinet IHS Markit.

L'indice Flash composite de l'activité globale atteint 55,1 points en septembre, son plus bas niveau depuis cinq mois, après 56,9 points en août, selon les données recueillies auprès d'un panel d'entreprises.

Un indice supérieur à 50 marque une expansion de l'activité tandis qu'un indice inférieur à 50 témoigne d'une contraction.

Cela témoigne "d'un tassement de la reprise économique pour un troisième mois consécutif", souligne le cabinet dans un communiqué.

Le ralentissement est particulièrement marqué dans l'industrie manufacturière, ce que les chefs d'entreprises interrogés expliquent par "les pénuries de matières premières et autres composants clés", ainsi que les difficultés de transport.

Ainsi, les délais de livraison de fournisseurs s'accroissent, à un niveau record, "surpassé uniquement en avril 2020, lors de l'introduction des mesures de confinement au niveau mondial", selon les données d'IHS Markit.

La hausse des prix associée à ces difficultés "compromet la viabilité économique de certains projets et entraîne ainsi un recul de la demande", surtout dans l'industrie, mais aussi dans les services, constate Joe Hayes, économiste chez IHS Markit et cité dans le communiqué.

"S'étant replié de manière continue depuis le pic atteint en juin dernier, l'indice suit une trajectoire baissière qui risque, par ailleurs, de se prolonger alors que l'Europe entre dans la période automnale puis hivernale", s'inquiète l'économiste.

De manière plus positive, l'emploi a lui enregistré en septembre son plus fort taux de croissance depuis presque trois ans. Et la confiance des entreprises s'est redressée pour la première fois depuis juin, souligne IHS Markit, cet optimisme reposant sur "la hausse du taux de vaccination, l'amélioration attendue de la croissance économique et la stabilisation du marché des matières premières et autres produits essentiels".

