France: les défaillances d'entreprises toujours à un "niveau bas" en 2021

Le total annuel des défaillances d'entreprises en France s'est maintenu à un "niveau bas" en décembre 2021, selon les données publiées mercredi par la Banque de France.

En cumul sur les douze derniers mois, il s'est ainsi établi à 27.285 défaillances, un total en légère progression par rapport aux cumuls annuels recensés les deux mois précédents mais toujours en net recul (-12,7%) par rapport à celui enregistré sur l'ensemble de 2020.

En octobre comme en novembre, l'indicateur provisoire avait atteint des niveaux historiquement bas, en dessous des 27.000 défaillances annuelles, mais il a finalement été révisé pour les deux mois au-dessus de cette barre symbolique (27.120 défaillances puis 27.154).

En dépit du léger redressement de l'indicateur en décembre, les défaillances restent en recul de 46,6% par rapport à décembre 2019, avant l'irruption du Covid-19.

"Malgré l'abandon progressif des dispositifs de soutien - une partie des mesures étant reconduites dans le plan de sortie de crise - le niveau de défaillances de 2021 reste inférieur à ceux observés en 2019 et 2020", constate la Banque de France.

En conséquence, l'institution n'identifie "à ce stade aucun signe d'une reprise des défaillances ou d'une vague de faillites à venir".

Sur un an, "le recul du nombre de défaillances s'observe pour la plupart des catégories d'entreprises et des secteurs, y compris ceux les plus touchés par les mesures de restrictions liées à la situation sanitaire, dont l'hébergement restauration (-38% sur un an) et l'industrie (-13,8% sur un an)", observe la Banque de France.

A l'inverse, les défaillances ont augmenté dans les secteurs "agriculture, sylviculture et pêche" (+6% par rapport à décembre 2020) et "activités immobilières" (+5,3%).

Le recul du nombre de défaillances annuel en décembre s'observe aussi bien dans les petites et moyennes entreprises (-12,7%) que dans les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire (-43,8%).