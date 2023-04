France: les défaillances d'entreprises ont continué à augmenter en mars

A l'image des derniers mois, le nombre de défaillances d'entreprises enregistrées en France a continué à augmenter en mars pour s'établir à 45.120 entre avril 2022 et mars 2023, contre 30.285 un an plus tôt, selon des données publiées jeudi par la Banque de France.

En un an, le nombre d'entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire s'est donc accru de 49%, un léger ralentissement par rapport au bond de 51% observé par la banque centrale entre février 2022 et février 2023.

En février, la Banque de France avait recensé 44.124 défaillances sur les douze mois précédents.

Même si les défaillances sont en hausse, elles restent nettement moins nombreuses qu'avant la pandémie de Covid-19.

Le nombre de défaillances recensées entre avril 2022 et mars 2023 est ainsi inférieur de près de 12% au total enregistré entre avril 2018 et mars 2019.

Plus généralement, précise la Banque de France dans le communiqué publié jeudi, "le nombre de défaillances sur un an reste inférieur au niveau moyen enregistré sur la période 2010-2019, avant la pandémie (59.342 défaillances)."

Dans le détail, les entreprises de l'hébergement/restauration ont été les plus exposées à la remontée des défaillances (+88,9% sur un an en mars 2023), devant celles de l'industrie (+68%) et celles du commerce et de la réparation automobile (+53%).

Les micro-entreprises continuent à représenter l'écrasante majorité des défaillances (près de 42.000 en mars), devant les TPE (environ 2.000) et les PME (un gros millier).

Mais l'augmentation des défaillances est beaucoup plus rapide au sein des TPE (+85,1% sur un an) ou des grandes entreprises et ETI (+77,3%) que dans les micro-entreprises (+46,6%).