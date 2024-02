France: les défaillances d'entreprises ont continué à augmenter en janvier

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Les défaillances d'entreprises ont à nouveau progressé en France en janvier et se rapprochent un peu plus de leur moyenne pré-pandémie de Covid-19, a indiqué jeudi la Banque de France.

"À fin janvier, le nombre de défaillances cumulé sur les douze derniers mois poursuit son mouvement de rattrapage et atteint 56.290", contre 55.996 en décembre, écrit la banque centrale dans un communiqué.

"Le nombre annuel de défaillances reste encore inférieur au niveau moyen enregistré sur la période 2010-2019 (59.342), avant la pandémie de Covid-19", tempère toutefois la Banque de France, qui relève également que "le rythme de hausse des défaillances sur un an connaît un ralentissement continu depuis janvier 2023".

De fait, alors que le cumul sur douze mois des défaillances d'entreprises avait bondi de 35,6% entre décembre 2022 et décembre 2023, il progresse plus modestement, de 30,9%, entre janvier 2023 et janvier 2024.

La Banque de France recense en janvier un accroissement de plus de 40% sur un an des défaillances d'entreprises dans les secteurs de l'information-communication et des activités immobilières.

Les défaillances se sont également accélérées dans les domaines de la construction (+36,5% sur un an) et du commerce et de la réparation automobiles (+27,9%). Chacun de ces deux secteurs a enregistré environ 12.000 défaillances entre février 2023 et janvier 2024.

La Banque de France indique que sur un an, les défaillances d'entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de grandes entreprises ont doublé (56 en janvier 2024 contre 28 un an plus tôt).

Pour les petites et moyennes entreprises, l'indicateur a grimpé de 30,9% sur un an pour atteindre 56.234 défaillances en janvier 2024.