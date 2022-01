France: les défaillances d'entreprises et les procédures collectives au plus bas en 2021

Les défaillances d'entreprises et les procédures collectives ont atteint des niveaux exceptionnellement bas en 2021, tandis que le recours à la prévention a augmenté, selon des statistiques publiées mercredi.

La Banque de France a indiqué que les défaillances, déjà anormalement peu nombreuses en 2020 en raison des aides aux entreprises durant la crise sanitaire, ont encore diminué de 12,7% l'an dernier.

En cumul sur les douze derniers mois, il s'est ainsi établi à 27.285 défaillances, soit une très légère progression par rapport aux cumuls annuels recensés les deux mois précédents.

Pour octobre et novembre, la Banque de France a révisé ses chiffres, les défaillances sur les 12 derniers mois s'élevant respectivement à 27.120 et 27.154, contre moins de 27.000 initialement communiqués.

En dépit du léger redressement de l'indicateur en décembre, les défaillances restent en recul de 46,6% par rapport à décembre 2019, avant l'irruption du Covid-19.

Ce recul est obtenu "malgré l'abandon progressif des dispositifs de soutien" aux entreprises, constate la Banque de France.

En conséquence, l'institution n'identifie "à ce stade aucun signe d'une reprise des défaillances ou d'une vague de faillites à venir".

Le recul des défaillances "s'observe pour la plupart des catégories d'entreprises et des secteurs, y compris ceux les plus touchés par les mesures de restrictions liées à la situation sanitaire, dont l'hébergement restauration (-38% sur un an) et l'industrie (-13,8% sur un an)", observe la banque centrale.

Les défaillances ont toutefois augmenté dans les secteurs "agriculture, sylviculture et pêche" (+6%) et "activités immobilières" (+5,3%).

De son côté, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ) a fait état d'un recul de 2,2% de l'ensemble des procédures collectives en 2021, par rapport à 2020.

Les liquidations judiciaires directes ont encore représenté près des trois quarts des 27.534 procédures collectives. Elles ont diminué de 1,8% en 2021, après une baisse de 37% en 2020.

Dans le même temps, les procédures de prévention, qui permettent à l'entreprise en difficulté de négocier ses dettes sous l'égide d'un mandataire, sont en forte augmentation, bien qu'encore assez rarement utilisées par les petites entreprises.

Ainsi les mandats ad-hoc passent de 2.148 à 3.413 (+59%) et les conciliations de 1.312 à 1.690 (+29%).

"Le taux de succès des mandats ad hoc et des conciliations est d'environ 80%, là où celui des procédures de sauvegarde est d'environ deux tiers et le taux de succès des redressements judiciaires est d'environ un tiers", a expliqué à l'AFP Frédéric Abitbol, le président du CNAJMJ.

"Ca fait longtemps en France que les grandes entreprises et les ETI (taille intermédiaire) traitent leurs difficultés en mandat ad hoc et en conciliation", selon lui.

Mais aujourd'hui ces procédures "infusent jusque dans la culture d'entreprise des PME, qui font plus de prévention, ce qui est évidemment une bonne chose".