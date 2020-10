France: les créations d'entreprises toujours plus nombreuses en septembre

La courbe des créations d'entreprises en France continue de rebondir en septembre, avec une augmentation de 2,3% par rapport à août, en données corrigées des variations saisonnières, selon un rapport de l'Insee jeudi.

Le secteur de l'enseignement, de la santé et de l'action sociale a connu la plus forte hausse du nombre de créations d'entreprises, +9,4%. Suivi de l'hébergement et de la restauration (+5,1%) et du soutien aux entreprises (+4,5%).

Après une chute vertigineuse en avril-mai, le nombre de nouvelles immatriculations d'entreprises avait rebondi de 38,2% en juin, puis de 9,1% en juillet, ce qui leur avait permis de retrouver leur niveau d'avant-crise.

Au total, 83.825 entreprises ont été créées en septembre en France, dont 25,8% de sociétés et 74,2% d'entreprises individuelles.

De juillet à septembre 2020, le nombre cumulé d'entreprises créées est en "nette hausse", pour l'Insee, par rapport aux mêmes mois de 2019, porté par le secteur des transports et de l'entreposage, et plus particulièrement les activités de poste et de courrier (12.000 créations d'entreprises sur les trois derniers mois). "Cet essor reflète notamment le développement des services de livraison à domicile", explique l'Insee.

L'insee a par ailleurs révisé ses chiffres sur les créations d'entreprises en août: 81.912 nouvelles immatriculations, parfaitement stable par rapport au mois de juillet, et non en hausse de 0,4%, comme rapporté par l'institut de statistiques début septembre.