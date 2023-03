France: les créations d'entreprises seraient reparties à la hausse en février, selon l'Insee

Le nombre d'entreprises créées en France a progressé de 2% en février après avoir reculé de 4,4% en janvier, selon les données publiées vendredi par l'Insee qui doivent néanmoins être "interprétées avec une grande prudence".

Quelque 86.665 entreprises auraient ainsi vu le jour en février, contre 84.937 en janvier. Mais le chiffre de janvier a été revu en forte baisse, l'Insee ayant recensé dans sa première estimation 86.798 entreprises créées sur le mois.

Cette instabilité des données s'explique par la mise en place, au 1er janvier 2023, d'un guichet unique des formalités d'entreprises (création, cessation d'activité, modification des statuts), qui a connu de nombreuses difficultés.

"Ce changement important fragilise temporairement le suivi mensuel des créations d'entreprises", explique l'Institut national de la statistique et des études économiques dans le communiqué publié vendredi.

Le gouvernement a indiqué mercredi que le guichet unique, qui a remplacé six réseaux de centres de formalités des entreprises, devrait être pleinement opérationnel d'ici fin juin.

La hausse de 2% des créations d'entreprises en février est tirée par les immatriculations de micro-entreprises, qui ont progressé de 3,4% après s'être repliées d'1,6% en janvier. Le nombre d'entreprises classiques lancées en février est en recul (-0,2%), mais la tendance est nettement moins marquée qu'un mois plus tôt (-8,8%).

"Les créations d'entreprises rebondissent dans la plupart des secteurs sur un mois, notamment dans l'industrie (+18,4% après -19,3%), le soutien aux entreprises (+2,5 % après -4,2 %) et les activités de services aux ménages (+3,6% après -0,1%)", détaille l'Insee.

En revanche, elles baissent de nouveau dans l'enseignement, la santé et l'action sociale (-4,3% après -0,8%), dans les transports et l'entreposage (-2,5% après -10,6 %) , ainsi que dans l'hébergement et la restauration (-2,6% après -6,8%).