France : les créations d'entreprises se replient en octobre, selon l'Insee

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

Le nombre de créations d'entreprises en France s'est replié en octobre après le record atteint en septembre, selon les données publiées mercredi par l'Insee.

Au total, 113.082 entreprises ont été créées le mois dernier, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables - contre 119.307 créations en septembre, ce qui constituait le plus haut niveau jamais observé depuis le début des mesures de l'Insee en 2000.

Le chiffre d'octobre représente une baisse de 4,5 % sur un mois, après une hausse révisée de 0,9% en septembre.

Sur le mois, les créations d'entreprises individuelles classiques ont reculé de -7,9 % (contre +12,0 % en septembre), tout comme les créations de sociétés (-4,1 % après +4,3 %).

Les immatriculations de micro-entrepreneurs, qui représentent environ les deux tiers des créations, ont baissé plus fortement qu'en septembre (-4,1 % après -1,8 %), note également l'Institut national de la statistique.

Sur les douze derniers mois, le nombre d'entreprises créées est en revanche en forte hausse, de 12,1 % par rapport à la même période un an auparavant, soutenu par les immatriculations de micro-entrepreneurs (+15,2 %) et par un dynamisme des créations d'entreprises individuelles classiques (+9,3 %).

Ce dynamisme tranche avec la morosité de la conjoncture: l'Insee ne prévoit qu'une croissance de 0,4 % du produit intérieur brut cette année, bien inférieure à celle des voisins de la France dans la zone euro.

Dans le même temps, les défaillances d'entreprises restent élevées, à 71.139 en cumul sur douze mois à fin septembre, près de 20 % au-dessus de leur moyenne observée entre 2010 et 2019, en raison d'une "conjoncture dégradée" ainsi que des "chocs successifs et incertitudes", selon la Banque de France.

Cette hausse concerne l'ensemble des secteurs, notamment l'hébergement-restauration, les transports et le commerce. Seuls les secteurs de l'industrie et du conseil et services aux entreprises sont épargnés.