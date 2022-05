France: les créations d'entreprises reculent en avril, selon l'Insee

Les créations d'entreprises en France ont diminué de 2,5% en avril, après avoir augmenté de 1,7% en mars, selon les chiffres publiés vendredi par l'Insee, qui souligne que cette diminution impacte "plus fortement" les micro-entreprises que les entreprises classiques.

Il s'est créé le mois dernier 85.597 entreprises, dont 51.447 micro-entreprises, soit une diminution de 3,4% sur un mois pour cette catégorie, précise l'Institut national de la statistique.

Le nombre total d'entreprises créées au cours de 12 derniers mois augmente de 2,1% en glissement annuel, une hausse "moins marquée que les mois précédents, où elle était mécaniquement tirée par un +effet de base+ lié à la chute des créations pendant le confinement du printemps 2020", explique l'Insee.

Ce sont les créations de sociétés qui augmentent le plus vite, avec 13,0% de hausse sur les 12 derniers mois en glissement annuel et 7,5% sur les trois derniers mois, par rapport à la même période de 2021.

En revanche, les créations d'entreprises individuelles classiques ont "nettement reculé" de 7,8% sur les 12 derniers mois, une tendance qui s'est accélérée sur les trois derniers mois (-11,2%).

De même, les créations de micro-entreprises, quasi stables sur l'année écoulée en glissement annuel (-0,1%), "décroissent fortement" ces trois derniers mois (-5,8%).

Toutes catégories confondues sur les trois derniers mois, le nombre de créations d'entreprise recule de 3% par rapport à la même période en 2021. L'an dernier, elles avaient atteint en France un record historique en frôlant le million.

Par secteurs en avril, les créations d'entreprises ont le plus diminué dans les transports et l'entreposage (-13,7%), "plus fortement" encore que le mois précédent (-3,8%). Les secteurs de la construction (-4,6%) et du soutien aux entreprises (-2,0%) se replient aussi "nettement", note l'Insee, tout comme l'hébergement et la restauration (-7,3%).

Seules les créations d'entreprises dans les secteurs de l'industrie (+3,5%) et des services aux ménages (+0,5%) ont continué à augmenter en avril.