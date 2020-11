France: les créations d'entreprises décélèrent en octobre (+0,4% sur un mois) selon l'Insee

Le rythme des créations d'entreprises a ralenti en octobre avec une petite hausse de 0,4% sur un mois, après une augmentation de 2,2% en septembre, selon un indicateur publié mercredi par l'Insee.

Les hausses les plus fortes ont concerné les activités immobilières, les activités financières et d'assurance et encore l'hébergement et la restauration, détaille l'Institut national de la statistique.

Dans cette dernière catégorie, il s'agit essentiellement de créations d'entreprises individuelles dans la restauration rapide.

Au total, 83.918 entreprises ont été créées en octobre, dont 74,3% d'entreprises individuelles et 25,7% de sociétés.

Sur les trois derniers mois, le nombre total d'entreprises créées est de 19,9% plus élevé que sur la même période de 2019, souligne encore l'Insee.

Et il est en hausse de 4,2% sur les douze derniers mois, tiré par les entreprises individuelles quand les créations de sociétés sont en recul.