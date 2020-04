Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: Les créations d'entreprises chutent de 25,5% en mars Reuters • 16/04/2020 à 09:31









FRANCE: LES CRÉATIONS D'ENTREPRISES CHUTENT DE 25,5% EN MARS PARIS (Reuters) - Les créations d'entreprises en France se sont effondrées de 25,5% en mars dans le contexte de propagation du coronavirus et de confinement généralisé de la population, a annoncé jeudi l'Insee. Les créations d'entreprises classiques ont reculé de 30% et les immatriculations de micro-entreprises ont diminué de 19,6%. Cette baisse est légèrement atténuée par le report sur le mois de mars de certaines créations d'entreprises qui n'avaient pas été comptabilisées en février en raison de difficultés techniques rencontrées dans les échanges de données entre l'Insee et un centre de formalité des entreprises, a précisé l'institut de la statistique. La baisse des créations d'entreprises concerne tous les secteurs d'activité, avec le repli le plus lourd pour le secteur de l'hébergement et de la restauration (-36,8%). (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

