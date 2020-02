France: les créations d'entreprise baissent en janvier (Insee)

Les créations d'entreprise en France ont reculé de 1,9% en janvier, tirées à la baisse par une diminution du nombre des nouvelles micro-entreprises, a rapporté vendredi l'Insee.

Le nombre de créations d'entreprises classiques a lui augmenté de 6,5%, tandis que celui des micro-entreprises, qui avait fortement progressé en décembre (+19,9%), a chuté le mois dernier de 10,1%.

Le dispositif d'allègement de charges appelé Acre (Aide aux créateurs et repreneurs d'entreprise) pour les auto-entrepreneurs est en effet limité à un an depuis le 1er janvier 2020, la réduction de charges passant de surcroît de 75% à 50%, ce qui a pu inciter les créateurs à enregistrer leur entreprise avant le Nouvel an.

En données corrigées des variations saisonnières, 72.001 entreprises ont été créées en janvier, dont 33.209 micro-entreprises.

Sur les 12 derniers mois, le nombre de créations d'entreprises est en hausse de 16,7%, toujours selon l'Institut national des statistiques qui avait rapporté le mois dernier un bond de 18% de ces créations en 2019, année record.

Toujours sur les 12 derniers mois, les créations de sociétés progressent de 8,6%, celles d'entreprises individuelles classiques de 16,7% et celles de micro-entreprises de 21,9%.