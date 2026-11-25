France-Légère hausse de la confiance des ménages en novembre

La confiance des ménages en France a légèrement augmenté , comme attendu, au mois de novembre , montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee.

L'indicateur mesurant cette confiance ressort à 82 points en novembre, après 81 en octobre ( révisé de 80 points) et alors que les économistes interrogés tablaient sur 82 points, selon les données de l'Insee.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)