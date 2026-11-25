information fournie par Reuters • 25/11/2026 à 09:33

France: Légère hausse de la confiance des ménages en novembre

Un drapeau français flotte au-dessus de l'Élysée, à Paris

25 novembre (Reuters) - ‌La confiance ​des ménages en France a ​légèrement augmenté, comme ​attendu, au ⁠mois de novembre, ‌montre l'enquête mensuelle de conjoncture ​publiée ‌mercredi par ⁠l'Insee.

L'indicateur mesurant cette confiance ressort ⁠à ‌82 points en ⁠novembre, ‌après 81 ⁠en octobre (révisé de ⁠80 ‌points) et alors ​que ‌les économistes interrogés tablaient sur ​82 points, ⁠selon les données de l'Insee.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)