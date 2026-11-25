Un drapeau français flotte au-dessus de l'Élysée, à Paris
25 novembre (Reuters) - La confiance des ménages en France a légèrement augmenté, comme attendu, au mois de novembre, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par l'Insee.
L'indicateur mesurant cette confiance ressort à 82 points en novembre, après 81 en octobre (révisé de 80 points) et alors que les économistes interrogés tablaient sur 82 points, selon les données de l'Insee.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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