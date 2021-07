France: légère baisse du nombre de points d'accès aux espèces en 2020

Le nombre de distributeurs et de points d'accès aux espèces en France a légèrement reculé en 2020, une diminution toutefois concentrée sur les communes les plus peuplées et les mieux équipées, selon un rapport publié vendredi par la Banque de France.

"Concernant les nombres de distributeurs et de points privatifs, à fin 2020, la France métropolitaine compte 48.710 distributeurs de billets en activité, contre 50.316 un an auparavant et 52.451 fin 2018, soit une baisse de 3,2%", souligne le rapport, précisant que ce repli est inférieur à celui observé l'année précédente (-4,1%).

Dans un communiqué séparé, le ministère de l'Économie et des Finances a pour sa part salué "le maintien à un très bon niveau de l'accessibilité aux billets en France métropolitaine".

Dans le détail, "la diminution du nombre de distributeurs automatiques de billets est concentrée sur les communes les plus peuplées et les mieux équipées. C'est la raison pour laquelle ce recul n'a qu'un impact très marginal sur les indicateurs d'accessibilité", affirme le rapport de la Banque de France.

À titre d'exemple, le rapport indique que la part de la population qui se situe à moins de 10 minutes - en temps de trajet en voiture - d'un distributeur de billets est passée de 94,9% à 94,8%.

"La légère réduction du nombre de distributeurs opérée par les banques relève donc d'une rationalisation du parc d'automates et n'est pas de nature à altérer l'accès aux espèces pour la population, au vu de ces données", rassure la Banque de France.

Quant au nombre de points de retrait d'espèces chez les commerçants, qui avait fortement progressé (+10,1%) fin 2019 par rapport à fin 2018, celui-ci est quasi-stable à fin 2020 avec 25.145 points, contre 25.536 points fin 2019, soit un repli de 1,5%.

Ces données portent sur l'année 2020, marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19 avec son lot de confinements, de fermetures administratives de commerces et par conséquent de moindres retraits aux distributeurs de billets.