France: léger ralentissement de l'inflation en octobre à 0,9% sur un an
information fournie par AFP 14/11/2025 à 09:50

Les prix à la consommation ont augmenté en France de 0,9% sur un an en octobre, un ralentissement après le rebond de 1,2% en septembre, notamment en raison d'un recul des prix de l'énergie et de l'alimentation, selon l'Insee ( AFP / Aurore MESENGE )

Les prix à la consommation ont augmenté en France de 0,9% sur un an en octobre, un ralentissement après le rebond de 1,2% en septembre, notamment en raison d'un recul des prix de l'énergie et de l'alimentation, selon l'Insee vendredi.

L'Insee a légèrement révisé à la baisse son estimation, de 0,1 point par rapport aux chiffres provisoires de la fin du mois d'octobre.

Sur un an, les prix des produits pétroliers, comme le gazole, se sont repliés, avec une baisse plus soutenue qu'au mois de septembre en ce qui concerne les prix de l'essence (-1,9% après -0,4%). Les prix de l'électricité ont également baissé à un rythme un peu plus soutenu (-13,8% après -13,7%).

Les prix du gaz ralentissent aussi fortement (+1,1% après +6,4% le mois précédent), et ceux du tabac augmentent sur un an (+4,1%).

La diminution de l'inflation alimentaire sur un an (+1,3% après +1,7%) s'explique "exclusivement" par un repli des prix des produits frais en particulier des légumes frais, ainsi qu'un ralentissement des prix des fruits frais (+1,7% après 2,4%), relève l'Insee.

Mais hormis pour ces produits, l'inflation alimentaire augmente de nouveau légèrement (+1,8% après +1,7%) et se traduit notamment par de nouvelles accélérations des prix du lait, des fromages, des oeufs, de la viande.

En revanche, l'Insee observe un ralentissement sur un an pour les prix du sucre, de la confiture, du miel, du chocolat et de la confiserie (+5,1% après +5,4%), ainsi que pour ceux des boissons non-alcoolisées (+9,3% après +9,5%), également marquée par un ralentissement de la hausse des prix.

A noter également une baisse des prix des produits manufacturés qui diminuent sur un an de 0,5% en octobre (après -0,4% en septembre). C'est notamment le cas des prix des produits de l'habillement, et des chaussures dont la hausse ralentit sur un an (+0,3% après +0,6%) ainsi que ceux des véhicules (+0,4% après +0,9%).

L'Insee observe également une baisse plus marquée pour les prix des équipements de sport (-1,6% après -0,9%), et moins forte des prix des gros appareils ménagers (-2,4% après -3,2%).

L'inflation des prix des services augmente de 2,4% sur un an, comme en septembre, note l'Insee, tirée par un fort rebond des prix des services de communication (+2% après -1,4%), tandis que les prix des transport baissent de façon moins marquée qu'en septembre (-1,8% après -2%).

Les prix des services d'assurance ont également ralenti sur un an (+2,8% après +3%) ainsi que ceux de l'hébergement (+3,2% après +3,4%) et des services culturels et récréatifs (+2,4% après +2,5%).

Inflation
